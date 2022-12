U Srbiji umereno oblačno, temperatura do 16 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno oblačno vreme sa temperaturom do 16 stepeni, a samo na planinama biće sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima jutro maglovito ili uz nisku oblačnost koja će se ponegde zadržati i pre podne. Jutarnja temperatura od nula do sedam, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni Celzijusa. U mestima gde će se magla duže zadržati, biće ;hladnije, oko devet stepeni. Vetar slab, promenljiv, na istoku severozapadni slab do umeren. U Beogradu će se magla i niska oblačnosti u nižim delovima grada zadržati i pre podne, a tokom dana biće umereno oblačno vreme, uz postepeno