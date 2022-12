Oblačno i maglovito, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni

NOVI SAD - Prema prognozi RHMZ, očekuje ,ujutru u nižim predelima magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati pre podne. Tokom dana malo, a na severu Srbije umereno oblačno, na planinama pretežno sunčano.

Vetar slab promenljiv, na istoku slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije oko 9 stepeni. U Beogradu se u pre podnevnim satima očekuje magla, tokom dana umereno oblačno, a uveče uz postepeno razvedravanje. Vetar slab promenljiv, uveče i noću slab do umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 6 stepeni, najviša dnevna oko 13 stepeni.