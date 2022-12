Legendarni sportista iznenada preminuo u 46. Godini: Srušio se na poslu - borilački svet u šoku (foto)

UFC legenda i član Kuće slavnih Stefan Bonar preminuo u 46. godini, preneli su svetski mediji.

Foto: Printscreen/Jutjub/RAW MMA NEWS Stefan Bonar, poznat po nadimku "Američki psiho", član je Kuće slavnih, nekadašnji američki rvač i MMA borac. Uglavnom se takmičio u polu teškoj kategoriji, a UFC karijeru Bonar je završio je sa 15 pobeda i devet poraza. Kako je objavljeno, 45-godišnji Bonar je iznenada preminuo na poslu nakon što mu je otkazalo srce. The UFC family is saddened by the passing of UFC Hall of Famer Stephan Bonnar. We send our sincerest