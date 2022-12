Izlivanje amonijaka i Pirot: Kako otrovni gas utiče na zdravlje ljudi

BBC News pre 40 minuta

U godini u kojoj se dogodila tragedija u rudniku Soko, na istoku Srbije, kada se osmoro rudara ugušilo zbog povećane koncetracije metana u jami, nešto južnije krajem ove godine umalo nova katastrofa.

Zbog iskliznuća teretnog voza sa amonijakom, koji je iscureo kod Pirota, više od 50 ljudi, među kojima i troje dece, obratilo se za pomoć lekarima u bolnicama u Nišu i Pirotu sa simptomima trovanja ovim otrovnim gasom.

Curenje amonijaka je opasno, trovanje ovim gasom može biti i smrtonosno, a čovek teško može da se zaštiti kada dospe u vazduh, kaže Goran Roglić, dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za BBC na srpskom.

U Pirotu, udaljenom oko 10 kilometara od sela Staničenje gde se desio incident, proglašena je vanredna situacija, a iz policije apeluju na ljude koji žive u blizini da ne napuštaju domove i da ne izlaze napolje.

Šta je amonijak i za šta se koristi

Amonijak je otrovni gas.

Koristi se u proizvodnji đubriva, sintetičkih vlakana, boja, eksploziva i lekova.

U kući se može naći u sredstvima za čišćenje i baštenskom đubrivu.

Oko 60 odsto amonijaka koristi se u industriji proizvodnje veštačkih đubriva, kaže Roglić.

Transportuje se cisternama pod pritiskom u tečnom stanju, a oslobađanjem u vazduh prelazi u gasovito.

Cisterne za prevoz amonijaka moraju biti atestirane na određena oštećenja kako bi bilo sigurno da mogu da izdrže različite pritiske, objašnjava dekan Hemijskog fakulteta.

„Ne bi smele tako lako da procure", dodaje.

Kako utiče na zdravlje ljudi

Gas oštrog mirisa izaziva probleme sa disajnim organima, kaže Roglić.

On dodaje da može dovesti do opekotina ukoliko dođe do direktnog kontakta kože sa amonijakom u tečnom stanju.

Visoke koncentracije amonijaka u vazduhu mogu da izazovu opekotine i oticanje disajnih puteva, oštećenje pluća i smrt.

Gutanje jedinjenja amonijaka može izazvati opekotine digestivnog trakta.

Simptomi trovanja:

peckanje u očima, grebanje u grlu

kod ljudi sa hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima ubrzani rad i lupanje srca

Kako utiče na životnu sredinu

Posle iskliznuća voz iz šina, lokakne vlasti su u prvi mah objavile da je jedna cisterna amonijaka iskliznula u reku Nišavu.

Stanovnicima Bele Palanke, mesta udaljenog oko 30 kilometara od Pirota, zabranjeno je da vodu iz gradskog vodovoda koriste za piće i pripremu hrane iz preventivnih razloga.

Dan kasnije, međutim, iz Kriznog štaba Pirota je saopšteno da amonijak iz oštećene cisterne nije došla u dodir sa rekom Nišavom, ali da iz preventivnih razloga vodu iz česme ne bi trebalo koristiti nizvodno od Pirota bar još nekoliko sati.

Roglić kaže da se o uticaju na životnu sredinu i biljni i životinjski svet može govoriti samo kada budu poznate količine iscurelog amonijaka.

„Amonijak je opasan po živi svet i konkretno u ovom slučaju, uticaj zavisi od njegove koncentracije u vodi", objašnjava dekan.

Kako se zaštiti od amonijaka

Kada dođe do oslobađanja amonijaka u vazduh, čovek teško može da se zaštiti od otvorenog gasa, kaže profesor.

Roglić dodaje da je nošenje zaštitnih maski obavezno, ali i da one imaju ograničen kapacitet.

„Mere koje je preduzeo sektor za vanredne situacije jedini su način odbrane, a to je polivanje oblaka amonijaka i njegovo rastvaranje, odnosno prevođenje u vodeni rastvor.

„Na taj način se sprečava njegovo širenje kroz vazduh", napominje on.

U ovom trenutku važno je da „oblak amonijaka" ostane lokalizovan, tako da bi od velike pomoći bila kiša i prestanak vetra.

Pogledajte video kako zagađenje vazduha utiče na zdravlje

(BBC News, 12.26.2022)