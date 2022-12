30 Metara se okretali po putu! Mlađi brat ne može da dođe sebi: Rođak devojke poginule kod Novog Pazara o stravičnim detaljima

Brat od strica devojke (21) koja je jutros poginula u saobraćajnoj nesreći kod Novog Pazara kaže da sestru da je uvek bila nasmejana i fina, te da su je svi obožavali.

Kako navodi, ona je poginula u saobraćajnoj nesreći kada je jutros išla na posao, vozeći pritom rođenog, mlađeg brata (14). Kontrolu nad vozilom izgubila je usled magle i poledice. "To je bilo strašno, jezive scene... Auto se 30 metara okretao po putu. Ona je od jačine udarca dobila unutrašnje krvarenje zbog čega je i umrla. Mlađi brat je prošao bez povreda", navodi on. Mlađi brat koji je bio sa sestrom u kolima, ne može da dođe sebi od šoka. "On je mali, ima samo