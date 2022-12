Vučević: "Vučić naredio - vojska Srbije od noćas u najvišem stepenu borbene gotovosti"

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vućić naredio je da Vojska Srbije bude u najvišem stepenu borbene gotovosti, izjavio je večeras ministar odbrane Miloš Vučević.

- Predsednik Srbije kao vrhovni komandant je večeras naredio da Vojska Srbije od noćas bude u najvišem stepenu borbene gotovosti odnosno pripravnosti do nivoa upotrebe oružane sile, odnosno oružanog potencijala Vojske Srbije - rekao je Vučević za Tanjug. Kako ja naveo, "to nas podiže na najviši nivo do akcije koji sprovodi Vojska Srbije čuvajući teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i štiteći sve građane Srbije i sprečavajuči progrom i teror nad Srbima ma