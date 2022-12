Kurti: Ako Kfor ne ukloni barikade, mi ćemo

Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je da će policija pod kontrolom Prištine ukloniti barikade koje su postavili Srbi na severu Kosova ako to ne uradi misija Kfor, predvođena NATO-om. „Ako ih ne ukloni Kfor, mi ćemo.

To ne može trajati mesecima, ne može sedmicama. To može trajati samo danima“, rekao je Kurti u intervjuu za Oslobođenje, O Kanal i Istragu, povodom krize na severu Kosova. Kurti je kazao da barikade „ponajviše blokiraju Srbe na severu“ i dodao da predstavljaju „kršenje i tlačenje ustavnog poretka i reda i zakona“. „Ali, prvenstveno, to je (potez) protiv slobode kretanja. Kfor se ove 23 godine hvalio da se zalaže za mir, za sigurnost, a prvobitno za slobodu