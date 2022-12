Vučević: Predsednik naredio - Vojska Srbije u najvišem stepenu borbene gotovosti

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić naredio je da Vojska Srbije bude u najvišem stepenu borbene gotovosti, izjavio je ministar odbrane Miloš Vučević.

Vučević je za Tanjug rekao da nema razloga za paniku, ali da ima za zabrinutost. "Predsednik Srbije kao vrhovni komandant je naredio da Vojska Srbije od noćas bude u najvišem stepenu borbene gotovosti, odnosno pripravnosti do nivoa upotrebe oružane sile, odnosno oružanog potencijala Vojske Srbije", rekao je Vučević za Tanjug. Kako ja naveo, "to nas podiže na najviši nivo do akcije koji sprovodi Vojska Srbije čuvajući teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i