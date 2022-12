Đoković doputovao u Australiju

SIDNEJ – Srpski teniser Novak Đoković doputovao je danas u Australiju, nešto manje od godinu dana otkako je deportovan iz te zemlje pošto je odbio da se vakciniše protiv koronavirusa. „Želimo mu dobrodošlicu u Australiju.

Mislim da dok sad razgovaramo, da on putuje u Adelejd i mislim da će on ponovo biti igrač koga morate da pobedite ako želite da osvojite titulu”, rekao je Tajli, pre nego što je Teniski savez Australije potvrdio da je Đoković doputovao, javlja Tanjug. Prvi grend slem turnir u sezoni Australijan open održaće se od 15. do 29. januara u Melburnu. Devetostrukom šampionu Đokoviću je početkom januara zabranjeno da brani titulu u Melburnu, pošto nije bio vakcinisan protiv