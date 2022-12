Alljbin Kurti: Ratoborne srpske barikade biće uklonjene za nekoliko dana

Kosovska kriza Barikade na severu Kosova su podignute po nalogu iz Beograda, čuvaju ih ljudi koji obožavju Kremlj i Vagnerovce, a ako ih KFOR ne ukloni, to će učiniti kosovska policija i to u roku od nekoliko dana, rekao je premijer Kosova

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je da su barikade na Kosovu barikade ljudi "u tamnim uniformama, ljudi koji su ćelavi, sa bradama i koji imitiraju Dražu Mihailovića". Rekaoje je da su to "ratoborne barikade" i da "nije moguće" da su ih građani samoinicijativno postavili, već da iza toga "stoji Beograd", to jest Aleksandar Vučić. Kurti je u intervjuu za portal Istraga.ba, koji je preneo Kossev, ocenio da su to srpske "Vagner barikade", aludirajući na