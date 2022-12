Partija Luke Dončića kakvu NBA liga nije videla

Dalas je posle produžetka na svom terenu savladao Njujork Nikse sa 126:121, uz sjajnu partiju slovenačkog košarkaša Luke Dončića.

Dončić je za Dalas postigao 60 poena (21/31 iz igre), uz 21 skok i 10 asistencija. On je tako postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je do tripl-dabla došao sa 60 ili više poena, 20 ili više skokova i 10 ili više asistencija. Dončić je takođe postavio i klupski rekord sa 60 poena. U poslednje 33 sekunde regularnog dela meča Njujork je ušao sa devet poena razlike (112:103), da bi domaća ekipa uspela da u uzbudljivoj završnici dodje do produžetka. Dončić je 4,2