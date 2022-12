Ujutru mraz, najviša temperatura do 11 stepeni: Danas sunačno na severu, od sredine dana razvedravanje i u ostalim krajevima

Na severu Srbije danas će biti sunčano, mestimično uz slab jutarnji mraz i maglu, a u ostalim krajevima od sredine dana razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu Srbije ujutru i pre podne biće umereno do potpuno oblačno, na jugu ponegde s kišom, na planinama sa snegom. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od sedam do 11 stepeni. Vetar slab, na jugu Banata umeren jugoistočni. U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz i lokalno magla, a tokom dana sunčano. Najniža temperatura od minus jedan do tri, a najviša oko devet stepeni. Biometeorološka situacija može imati relativno