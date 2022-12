U Srbiji razvedravanje, do 11 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas na severu pretežno sunčano, mestimično uz slab jutarnji mraz i lokalno maglu, u ostalim krajevima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, na jugu Srbije ponegde s kišom, na planinama sa snegom a od sredine dana razvedravanje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura od minus 2 do 4 stepena Celzijusa, a najviša od 7 do 11 stepeni. Duvaće slab vetar, na jugu Banata krajem dana umeren jugoistočni. Uveče i u toku noći po kotlinama, dolinama reka i nizijama mestimično stvaranje magle. I u Novom Sadu ujutru na širem području grada slab mraz i lokalno magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša oko 9