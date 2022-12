Haland motivisan posle propuštenog Svetskog prvenstva

Beta pre 3 sata

Fudbaler Mančester sitija Erling Haland rekao je da ga je izostanak sa Svetskog prvenstva pomalo naljutio i da je zbog toga motivisano čekao nastavak takmičenja u Premijer ligi.

Haland je sinoć bio dvostruki strelac u pobedi Sitija protiv Lidsa 3:1, u prvoj utakmici u Premijer ligi posle pauze zbog Svetskog prvenstva u Kataru. Norvežanin je postigao 26 golova u 20 utakmica za mančestersku ekipu, od čega 14 u ligi, otkako je letos došao iz Borusije Dortmund.

"Bio sam kod kuće, pomalo ljut što ne igram na Svetskom prvenstvu. Gledanje drugih ljudi koji daju golove za pobede na Svetskom prvenstvu me nekako pokreće, motiviše i iritira. Sada sam gladniji i spremniji nego ikada", rekao je Haland za Amazon Prajm, preneo je Skaj.

On je dodao da je najvažnija pobeda, ali da je mogao da postigne još golova.

"Mogao sam da postignem pet, to je istina. Ali pobedili smo, to je najvažnija stvar. Vidite da je sada Arsenal na vrhu, moramo da ih jurimo i zaista sam srećan zbog pobede, ali ja kao napadač sam mogao da postignem neki gol više. To je život, šta da radim? Moram da treniram", naveo je Haland.

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da Haland još nije dostigao najbolji nivo pošto se još nije oporavio od povrede stopala.

"Oduševljeni smo zbog toga koliko je skroman, uz toliku reputaciju koju ima. Izuzetan momak, radna etika, on je velika pretnja svakoj protivničkoj ekipi. Uvek je na pravom mestu u pravo vreme, zasta je dobar. Mislim da još nije na najboljem nivou zbog povrede, nije mu lako da pomera to veliko telo, ali što više minuta bude igrao, biće bolji", naveo je on.

U sledećoj utakmici Siti će igrati protiv Evertona 31. decembra.

(Beta, 12.29.2022)