Apel pu Novi Pazar: Ne koristite pirotehnička sredstva

Policijska uprava u Novom Pazaru apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne koriste pirotehnička sredstva, jer na taj način mogu povrediti sebe, ali i osobe u svojoj okolini.

Podsećamo roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, šaka, a u težim slučajevima i do invaliditeta, ali i do požara i eksplozija. Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Takođe, napominjemo da vatromet mogu koristiti samo za to ovlašćena pravna