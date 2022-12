Policija apeluje: NE KORISTITE PIROTEHNIČKA SREDSTVA

„Podsećamo roditelje da igra sa pirotehnikom može biti izuzetno opasna, može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, povreda lica, šaka, a u težim slučajevima i do invaliditeta, ali i do požara i eksplozija“, saopštila je policija.

Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima, podsećaju. „Takođe, napominjemo da vatromet mogu koristiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji, uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova“, ističe se u saopštenju. Ovlašćena službena lica u Nišu aktivno preduzimaju sve mere i aktivnosti u skladu sa