Pištoljem pretio devojci i njenoj majci na Zvezdari

Beogradska policija uhapsila je crnogorskog državljanina S. N. (22) zbog nedozvoljenog oružja i ugrožavanja sigurnosti.

Sumnja se da je on sinoć oko 23 časa pretio pištoljem dvadesetdvogodišnjakinji i njenoj majci u njihovom stanu na Zvezdari, a potom devojku izveo iz stana. Policija je ubrzo po prijavi pronašla i uhapsila S. N. i u njegovoj torbici pronašla pištolj sa pripadajućim okvirom i municijom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.