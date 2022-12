Koliko će nas koštati novogodišnje odbrojavanje

Za novogodišnja putovanja pravila ostaju ista, doduše uz znatno veće cene nego prošlog decembra. I za doček Nove godine u gradovima u Srbiji treba više novca - i do 60 odsto. Poskupeo je smeštaj, a i slavlje u restoranu. A i za prazničnu trpezu kod kuće moraće da se izdvoji više novca.

Mnogi će više puta pre najluđe noći uzeti digitron u ruke, ne bi li sabrali koliko će ih koštati odbrojavanje u ponoć. Najmanje vam treba za kafić. U novosadskim je ulaz od 10 do 20 evra, bez pića. Sa pićem - skuplji su do 50 odsto u odnosu na prošlu godinu. "Iz prostog razloga što su troškovi same organizacije poskupeli. Od cena bendova, cena radnog sata. Fiskalna politika države je mnogo ozbiljnija što se tiče plaćanja izvođača. Cene nabavnih artikala takođe.