Topli kraj godine... A novogodišnja noć?

Danas se u Srbiji ujutro očekuje mestimično slab mraz i magla, koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zadržati duže tokom dana.

U većini krajeva pretežno sunčano, samo u Vojvodini oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 9 stepeni, a najviša od 8 stepeni u Timočkoj Krajini i po kotlinama u kojima se očekuje duže zadržavanje magle, do 18 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano, uz slab vetar. Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša oko 17 stepeni. U novogodišnjoj noći biće suvo uz