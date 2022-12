Srbija i nesreće: Uklanjaju se vagoni kod Pirota posle curenja amonijaka, incidenti na prugama u Srbiji nisu retkost

BBC News pre 40 minuta

Privatni snimci Panorama Pirota dan posle curenja amonijaka

*Tekst će biti ažuriran novim informacijama

Pet dana posle curenja amonijaka iz cisterni vagona teretnog voza koji je iskliznuo iz šina u blizini Pirota, počelo je uklanjanje kompozicije sa pruge, a istoj nedelji se kod Zaječara se dogodio novi incident kada je voz koji je prevozio fosfornu kiselinu ispao sa pruge.

U Pirotu nije bilo pojačane koncentracije amonijaka i opasnosti po zdravlje ljudi, rekao je ministar saobraćaja Goran Vesić za RTS.

„Za građane i građanke Pirota je važno da ne postoji i nije postojala pojačana koncentracija amonijaka u gradu, čak ni na autoputu, 500 do 600 metara od samog mesta nesreće.

„Nije bilo, u tom smislu, opasnosti po zdravlje. Na samom mestu jeste bilo pojačane koncentracije", naveo je Vesić.

Prema Štabu za vanredne situacije u Pirotu, uklanjanje cisterni počelo je u četvrtak i trajaće najmanje pet dana, a meštani koji žive u blizini mesta gde je voz iskliznuo biće evakuisani i ponovo će biti zatvoren saobraćaj na delu koridora 10.

Amonijaka nema u vazduhu i vodi, tvrde nadležni, ali je i dalje zabranjena upotreba vode iz bunara iz priobalja Nišave, iako su zvaničnici negirali da je amonijak dospeo u ovu reku.

Na sednici Kriznog štaba u Pirotu u ponedeljak, 26. decembra, saopšteno je da amonijak iz oštećene cisterne nije dospeo u reku Nišavu, ali da iz preventivnih razloga vodu iz česme ne bi trebalo koristiti nizvodno od Pirota bar još nekoliko sati.

To je suprotna informacija od one koju je gradonačelnik Pirota i šef Kriznog štaba Vladan Vasić saopštio u nedelju uveče.

On je tada naveo da je amonijak verovatno procureo u Nišavu iz jedne od cisterni i da bi moglo da bude posledica i po biljni i životinjski svet, preneo je portal Južne vesti.

Ipak, iz niškog Štaba za krizne situacije potom je saopšteno da je zbog povećane koncentracije amonijaka koje su utvrdile analize Instituta za javno zdravlje Niš i JKP „Naisus" zabranjena upotreba vode iz Nišave za rekreaciju, ribolov, kao i korišćenja ulova iz reke i njene neposredne blizine.

Šta se desilo kod Pirota?

Fonet/Nenad Punović, Pirotplus onlajn Mesto na kojem je voz iskliznuo iz šina

Teretni voz sa 20 vagona amonijaka iskliznuo je iz šina 25. decembra na delu magistralne pruge Niš - Dimitrovgrad, između Pirota i Staničenja, van naseljenog područja.

Iz kompanije Eliksir. kompanije iz Šapca koja je vlasnik amonijaka, navode da je reč o gasu natovarenom u Bugarskoj.

„Reč je o teretnoj kompoziciji koja svakodnevno saobraća na ovoj deonici, prevozeći sirovine iz Bugarske za Prahovo i Šabac. Teretna kompozicija je u svom sastavu imala dvadeset vagon cisterni, koje su u vlasništvu kompanije 'Eliksir'", navedeno je u saopštenju preduzeća Srbija Kargo.

Eliksir Grup je vodeći proizvođač fosforne kiseline u regionu i najveći proizvođač kompleksnih mineralnih đubriva na Balkanu, navodi se na sajtu ove kompanije.

Na tom delu dotrajale pruge, saobraćaju samo teretni vozovi koji su u obavezi da brzinu smanje na 30 kilometara na čas.

Pogledajte video:

Zbog curenja amonijaka u nedelju uveče, za lekarsku pomoć se obratilo više od 50 ljudi iz pirotskog kraja.

Dva muškarca su preminula, a obdukcija će pokazati da li je uzrok smrti trovanje amonijakom, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Pirotski portal plusonline.rs, javio je da su preminuli 74-godišnjak iz sela Sopot kod Pirota, a drugi turski državljanin, vozač kamiona koji se u trenutku incidenta zatekao na Sopotskoj petlji.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu.

Nadležni su, u dogovoru sa stručnjacima, odlučili da puste da sav amonijak potpuno iscuri i da ne bude zaptivanja cisterne, prenose Južne vesti.

Ovo je za Televiziju N1 potvrdio i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je preneo da su im stručnjaci rekli da je to najbezbedniji način.

Iz Eliksir grupe, saopštili su da još nije procenjeno koliko je amonijaka iscurelo, ali da se pretpostavlja „oko 20 tona".

Navode da su iskliznula četiri od ukupno 20 vagona teretnog voza, a iz jednog je procureo amonijak.

Nenad Stanisavljević iz „Infrastrukture železnice Srbije" rekao je ranije za RTS da svaka od cisterni ima oko 45 tona amonijaka, kao i da je bilo 20 cisterni, što je ukupno oko 900 tona amonijaka u čitavom vozu.

Premijerka Ana Brnabić rekla je da se akcidenti poput ovog u Pirotu dešavaju, da su nadležni brzo reagovali i da će se rizici za ovakave slučajeve smanjiti dodatnim ulaganjem u kapitalnu infrastrukturu.

Šta se desilo kod Zaječara?

U noći između srede i četvrtka na nedavno rekonstruisanoj pruzi Zaječar - Knjaževac kod sela Vratarnica iz šina iskliznuo teretni voz koji je prevozio fosfornu kiselinu.

Teretna kompozicija prevozila je fosfornu kiselinu iz Prahova za Šabac za fabriku Eliksir.

Portparol zaječarske policije Aleksandar Bogojević rekao je za Danas da je u pitanju jedna cisterna sa fosfornom kiselinom, ali da nije došlo do izlivanja fosforne kiseline.

„Ljudi ne treba da brinu, situacija nije kao u Pirotu", kaže Bogojević.

„Ako ima nečije odgovornosti, nećemo je kriti"

Fonet Dim nad Pirotom - fotografija od nedelje uveče

Dan posle incidenta, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić došao je u Pirot i za RTS rekao da je loša infrastruktura uzrok incidenta.

„Ne mora komisija da utvrđuje, jasno je da je loša infrastruktura uzrok ovog i sličnih incidenata ranije.

„Nama je ranije odobren kredit za rekonstrukciju pruge Niš - Dimitrovgrad i tek u martu ove godine je raspisan tender. Nije mi jasno zašto se čekalo tri godine da počne realizacija projekta, ali i o tome ćemo da razgovaramo.

„Verujem da će do juna najkasnije da počne rekonstrukcija pruge kojom će vozovi ubuduće ići 120 kilometara na čas i koja će biti potpuno bezbedna", kaže Vesić.

U izjavi od četvrtka, 29. decembra, Vesić je dodao da o ovom slučaju postoje dve istrage - Tužilaštva i Ministarstva građevinarstva - kao i dve inspekcije, za prevoz opasnih materija i železnička.

„Kada inspekcije budu završile posao, objavićemo izveštaj. Ukoliko ima nečije odgovornosti, nećemo je kriti", rekao je Vesić.

Godišnje u Srbiji oko 80 hemijskih akcidenata

Profesor Fakulteta za bezbednost Vladimir Cvetković izjavio je za Televiziju N1 da se u Srbiji godišnje, prema statistici, dogodi 80 hemijskih akcidenata, i to najviše u drumskom saobraćaju.

On smatra da nadležne službe nisu odgovarajuće reagovale, pre svega u smislu brzine i da je „očigledno došlo do propusta u njihovoj komunikaciji", to se sve može povezati sa neuvođenjem jedinstvenog broja 112, koji objedinjuje postupanje svih službi.

Dodao je i da policijski službenici ne poseduju odgovarajuću zaštitnu opremu za ovakve situacije.

O odluci nadležnih da puste da amonijak iz oštećenog vagona iscuri, Cvetkovićč je rekao da postoje dva modela reagovanja - ofanzivni i defanzivni.

„Pošto su se kod Pirota cisterne prevrnule i curenje dolazi odozdo, vi ne možete da ih prevrnete i zaustavite curenje, te su zbog toga primenili defanzivni model koji podrazumeva evakuaciju šireg područja, njegovo obezbeđivanje i druge mere koje se odnose na praćenje širenja opasnih materija", rekao je Cvetković.

Šta su rekli stanovnici Pirota i okoline?

Miroslav Vidanović, meštanin Staničenja gde je iskliznuo voz iz šina, koji je točio vodu na seoskoj česmi, kaže da ona dolazi iz dubina planine Belave, daleko od reke.

U selu je, kaže, mirno i nema panike niti straha.

„U nedelju uveče se nikakav miris nije osećao, samo je bilo neke plave magle, ali nije to bilo ništa strašno.

„Televizija je odmah počela da izveštava, u selu su bili zatvoreni prozori, ovde su uglavnom stari ljudi, obavešteni su da ne izlaze", rekao je on za BBC na srpskom.

Zamenik gradonačelnika Pirota kaže za RTS da nema potrebe dizati paniku, te da su „pojedini situaciju u Pirotu prikazali katastrofalno".

„Uopšte nije tako na teritoriji grada. Na delu teritorije grada Pirota imamo akcident apsolutno štetan po zdravlje i prirodu, ali građani u gradu nisu ugroženi", rekao je Colić.

Pogledajte fotografije Pirota iz vazduha - ponedeljak, 26. decembar

Privatni snimci

Privatni snimci

„Napuštena kola nasred puta, ljudi su bežali"

Nenad Paunović, novinar portala Pirot plus, odmah je pokušao da dođe do mesta nesreće, ali su pripadnici policije zaustavili.

Ponovo je pokušao u ponedeljak ujutru i uspeo.

„Od trenutka kada smo se uključili na stari put do Niša, sve do mesta nesreće nikoga nisam video - put je bio prazan", opisuje Paunović u razgovoru za BBC na srpskom.

Na tom putu naišao je i na nekoliko vozila napuštenih nasred puta.

„Otvorena vrata na kolima, na jednom šleperu takođe... Vidi se da su ljudi bežali, a video sam i jedan taksi koji se survao pored puta."

Paunović se potom zaustavio nedaleko od mesta nesreće.

„Video sam voz i cisternu u daljini, pa izašao na prugu i tamo video telo čoveka sa licem na zemlji, odbačenih cipela.

„Lokomotiva je i dalje radila, svetla su bila upaljena i kada sam stigao do nje počeo sam da osećam težinu u plućima.

„Pitao sam sebe da li sam normalan da i ja ovde ostavim život, pa sam vratio nazad."

Tu je, kako navodi, zvao Hitnu pomoć - i zbog sebe, a i da prijavi da je našao telo.

Nadležne, kaže, nije mogao da dobije.

Pirot plus Napušteni automobili na mestu nesreće

Pirot plus

Kako je bilo u Pirotu dan kasnije?

Kada se Pirotom proširila vest o curenju amonijaka, fotograf Aleksandar Ćirić krenuo je na teren da vidi o čemu se radi.

„Zaustavila me policija, imali su barikadu na par kilometara od mesta nesreće - da nije bilo tako, verovatno bih otišao predaleko", ispričao je on za BBC na srpskom.

Dvadesetosmogodišnja Maša Igić iz Pirota u trenutku nesreće bila je napolju sa drugaricom.

„Odjednom smo u vazduhu osetili taj karakterističan miris, smrad, ne znam uopšte kako da ga nazovem... I baš smo se pitali odakle dolazi", kaže Igić.

Otišle su kući i preko društvenih mreža pratile o čemu se radi.

„Suštinski nismo znali uopšte šta se dešava, da li je jedna cisterna ili više njih, da li je nešto završilo u Nišavi... I nije nam bilo svejedno, jeste nas uhvatila blaga panika".

Ubrzo su i poslušale savete sa društvenih mreža - istuširale se i oprale kosu, zato što su bile napolju u trenutku širenja amonijaka.

Slični incidenti u Srbiji poslednjih godina

2018. godine - nezgoda na železničkoj pruzi Zaječar - Prahovo, kada je cisterna sa amonijakom teretne kompozicije prevoznika Srbija Kargo izletela iz šina. Nije došlo do izlivanja amonijaka i niko nije povređen, objavio je tada Glas Zaječara;

2018. godine - na železničkoj pruzi Niš - Zaječar - Prahovo, u blizini Knjaževca, došlo je do ispadanja nekoliko vagona cisterni koje su prevozile po zdravlje veoma opasne i toksične materije, preneo je Glas Zaječara;

2019. - Dizalica koja je stigla u selo Jasenovik kraj Niša, kako bi sklonila cisterne sa amonijakom, ispala je iz šina, objavile su tada Južne vesti. Cisterne koje su prevrnute pre toga, danima su čekale da budu prebačene. Nadležni danima nisu saopštavali šta je bio uzrok prevrtanja cisterni, da li je bila kriva stara pruga na koju se meštani žale, ili su odgovorni privatni prevoznici, pisale su tada Južne vesti;

2020. godine - između železničkih stanica Bagrdan i Jagodina, na deonici pruge Niš - Lapovo, prevrnuo se vagon iz sastava teretnog voza prevoznika Srbija Kargo, natovaren sumpornom kiselinom. Tada je saopšteno da niko nije povređen. U sastavu teretnog voza bilo je 17 vagona, a saobraćao je iz Dimitrovgrada za Šabac, objavio je RTS.

2021. godine - na deonici pruge Zaječar-Požarevac, u stanici Kaona, došlo je do naprsnuća cisterne natovarene fosfornom kiselinom i njenog curenja, objavio je Glas Zaječara.

