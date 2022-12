Cene goriva ostaju iste i naredne nedelje

Cena evro dizela u narednih sedam dana biće ista i iznosiće 197 dinara, a evro premijum BMB 95 benzina 164 dinara za litar, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova. Vlada Srbije je juče obnovila uredbe i odluke o naftnim derivatima i gasu, tako da je važenje Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte produženo do kraja januara. „Kako bi se omogućilo nesmetano snabdevanje tržišta derivatima nafte i očuvao standard građana, Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na pojedine derivate nafte za 10 odsto”, saopšteno je iz vlade. Privremeno je do 7.