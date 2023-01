Svi putevi u Srbiji prohodni, bez snega

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja u Srbiji su danas prohodni i nema snega, saopšteno je iz JP Putevi Sribje.

Oni su to saopštili na osnovu najnovijeg izveštaja Štaba zimske službe. Snega nema ni na državnim putevima II prioriteta održavanja, a snega nema ni na putnim pravcima III prioriteta održavanja. Na državnom putu I I A 221, obustavljen je saobraćaj na deonici od Sopota do Pirota, zbog sanacije pruge usled prethodnog prevrtanja vagona. Alternativni putni pravac je državni put I I A 259 od Sopotske petlje do Pirota. Sitni odroni, duž nestabilnih kamenih kosina, u