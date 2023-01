"Jokić da ne bude MVP jer je već dva puta bio? Lenjo..."

Trener Denvera Majk Meloun osvrnuo se na MVP trku nakon pobede njegove ekipe nad Bostonom rezultatom 123:112.

Trenutno je glavni kandidat za to priznanje centar ekipe iz Kolorada Nikola Jokić, a protiv toga da on podigne taj trofej se često navodi argument da ga je već dva puta osvajao, te da se stvorio zamor kod glasača koji neće biti skloni da opet njega proglase za najboljeg. "Ako je ljudima razlog da Nikola ne bude MVP taj što je već osvojio tu nagradu u prethodne dve sezone, onda je to lenjo razmišljanje", izjavio je Meloun. Jokić je u pobedi upisao deveti tripl-dabl