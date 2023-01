Kličko: Napad dronovima na Kijev, delovi grada bez struje i grejanja

Rat u Ukrajini – 313. dan. I ove noći napadnut je Kijev, a gradonačelnik Vitalij Kličko saopštava da su dronovi oštetili energetsku infrastrukturu. Delovi grada bez struje i grejanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom prvom ratnom novogodišnjem govoru poželeo je Ukrajincima pobedu.

06:21 Bogomaz: Napad na Brjansku oblast, došlo do nestanka struje U napadu ukrajinskog drona na Klimovski okrug u Brjanskoj oblasti na zapadu Rusije oštećen je objekat za napajanje električnom energijom, izjavio je gubernator Aleksandar Bogomaz. On je naveo da nema povređenih, a da je zbog oštećenja energetskog objekta došlo do nestanka struje, prenosi RIA Novosti. Agencija navodi da je Brjanska oblast, koja se nalazi neposredno uz granicu sa Ukrajinom, stalno pod