Vučić u obilasku izgradnje Fruškogorskog koridora: "Žuća je sreća za gradilište" FOTO/VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao radove na izgradnji Fruškogorskog koridora koji spaja Novi Sad i Rumu.

"Baš na ovom mestu izgradićemo najduži tunel u Srbiji od 3.5 km. Napornim radom i posvećenošću uspećemo da spasemo Srbiju od recesije i velike krize", napisao je na svom Instagram profilu. "Imali smo sreću da ovde naiđemo na Žuću, ovog divnog psa. Kažu da se na svakom gradilištu uvek pojavi neki pas, obično neki 'žuća' – a to je sreća za gradilište", našalio se on u video-objavi u kojoj je pričao o toku radova. "Srbija mora da brže i više gradi - to nam je uslov