Katolička crkva i Benedikt Šesanesti: Tri razloga zašto sahrana bivšeg pape ne liči ni na jednu do sada

BBC News pre 59 minuta | Alehandro Milan Valensija -

U Vatikanu je u toku sahrana nekadašnjeg pape Benedikta, a ceremonija do sada nije zabeležena u dugoj istoriji Katoličke crkve - prvi put jedan papa vodi službu tokom sahrane nekog drugog pape.

Hiljade ljudi okupilo se ispred bazilike Svetog Petra u Rimu, jednom od najsvetijih hramova Katoličke crkve i važnom mestu hodočašća.

Papa Franja, aktuelni poglavar Crkve, predvodi pogrebne rituale za papu emeritusa Benedikta Šesnaestog, koji je umro u novogodišnjoj noći u 95. godini.

Benedikt će biti sahranjen u kripti ispod bazilike Svetog Petra u kojoj se nalaze grobnice više od devedeset njegovih prethodnika.

On je u februaru 2013. podneo ostavku na najviši položaj u Vatikanu i bio je prvi papa koji je to učinio u prethodnih 600 godina, a kao razlog je naveo starost i narušeno zdravlje.

Iako su pojedini hvalili Benedikta, on je bio i kontroverzna ličnost.

Rođen u Nemačkoj kao Jozef Racinger, izabran je za papu u maju 2005. godine, posle smrti Jovana Pavla Drugog.

Nijedan papa nije podneo ostavku još od Grgura Dvanaestog 1415. godine, a Benedikt je prvi koji je to učinio dobrovoljno još od ostavke Celestina Petog 1294.

A Racingerova odluka - zbog narušenog zdravlja dodatno otežanog teretom papske službe - takođe je i razlog zašto su njegovo bdenje i sahrana do sada neviđeni.

„Biće to svečana, ali trezvena sahrana, baš kao što je Benedikt Šesnaesti tražio u testamentu", izjavio je portparol Vatikana Mateo Bruni.

Reuters

Getty Images Hiljade ljudi odavalo je poštu bivšem papi Benediktu Šesnaestom u Vatikanu

Ovo su tri razloga zašto je sahrana pape emeritusa jedinstvena.

Getty Images Racingerova ostavka značila je da će prvi put posle 800 godina da će dvojica papa biti živa u isto vreme - na fotografiji Benedikt i Franja

1. Službu predvodi papa

Službu tokom sahrane nedavno preminulog pape obično vodi ličnost zvana Kamerlengo (italijanska reč za „komornik"), što je položaj papskog domaćinstva.

Kamerlengo je zadužen za vođenje Katoličke crkve u vreme kad ne postoji aktivni vršilac dužnosti pape.

Ali ovaj put, budući da je Benedikt Šesnaesti podneo ostavku skoro deset godina pre smrti, već postoji čovek u toj ulozi: njegov naslednik, Franja Prvi.

I Franja je taj koji, prvi put u istoriji, kao papa vodi službu sahranjivanja nekog drugog pape.

Vatican press office Slika izloženog tela pape Benedikta Šesnaestog

U istoriji Vatikana, samo je još jedan papa dobrovoljno sišao sa prestola Svetog Petra onako kako je to učinio Benedikt Šesnaesti.

To se desilo u 13. veku, kad je Pjetro Angeleri di Murone, sveštenik koji je živeo kao pustinjak, neočekivano izabran za papu - budući da nije bio kardinal.

Tako je on postao Celestin Peti.

Međutim, on je ubrzo shvatio da je taj posao prevelik za njega i, posle svega šest meseci provedenih na dužnosti, odlučio je da podnese ostavku i vrati se životu u samoći.

Međutim, do njegove smrti došlo je pod veoma drugačijim okolnostima nego u slučaju Benedikta Šesnaestog: njegov naslednik, Bonifacije Osmi, brinuo se da se Celestin doživljava kao svetac i pod pretnjom potencijalne šizme u Crkvi, izdao je naređenje da se ovaj uhapsi.

Celestin Peti umro je zaključan u kuli posle deset meseci zatočeništva i, naravno, za njega nije organizovana zvanična sahrana.

Getty Images Grgur Dvanaesti je bio poslednji papa koji je podneo ostavku pre Benedikta Šesnaestog

Druge papske ostavke zabeležene u istoriji nisu bile dobrovoljne ili su se desile kao rezultat unutrašnjih trvenja.

Štaviše, poslednja formalna ostavka datira iz 1415. godine, kad je Grgur Dvanaesti, usred takozvane Zapadne šizme, dao ostavku pod političkim pritiskom - a njegov naslednik nije izabran sve do posle njegove smrti, dve godine kasnije.

2. Nema izbora novog pape

Jedan od glavnih događaja posle papine smrti je imenovanje naslednika, koje mora da se desi u najkraćem mogućem roku.

U ranim godinama hrišćanstva, lideri su birani među samim apostolima, a potom među osnivačima različitih regionalnih crkava kako se Crkva širila a pokrštavanje napredovalo.

Ali onda je počeo da nadvladava proces poznat kao konklava (od latinskog cum clavis, „pod ključem"), veće kardinala koji se „zaključavaju" u prostoriju da izaberu novog vođu.

Ova praksa varirala je u velikoj meri tokom vekova (neke konklave su trajale godinama), ali standardni protokol je da se kardinali sastanu u slavnoj Sikstinskoj kapeli u Vatikanu i - iza zatvorenih vrata i kroz nekoliko krugova glasanja - odrede ime čoveka koji će biti sledeći poglavar Katoličke crkve.

Getty Images Beli dim nad krovom Vatikana posle imenovanja Franje Prvog

Kad se postigne većina, spaljuje se supstanca da bi se dobio beli dim - signal svetu da je izabran novi papa.

Ovog puta neće biti ni konklave ni belog dima, jer je izborni proces već obavljen posle ostavke Benedikta Šesnaestog 2013. godine, što je dovelo do naimenovanja Horhea Bergolja, koji je odabrao ime Franja Prvi.

Stručnjaci su ukazali na to da je način na koji je pokojni papa emeritus napustio položaj postavio presedan za druge papske ostavke u budućnosti.

I sam Franja je priznao da je već potpisao pismo ostavke, koja će stupiti na snagu ako mu se zdravlje toliko pogorša da neće biti u stanju da obavlja vlastite dužnosti.

3. Uništeni Ribarev prsten

Pošto bude imenovan, svaki papa dobija papske regalije i insignije, delove odežde koji ga čine prepoznatljivim poglavarem Katoličke crkve i vladarem grada-države Vatikan.

Među njima, bela mantija sa prikačenom pelegrinom iliti kratkim plaštom, papska ferula (štap na čijem vrhu se nalazi raspeće) i takozvani Ribarev prsten, zlatni prsten sa slikom Svetog Petra u čamcu kako zabacuje mrežu.

Getty Images Benedikt Šesnaesti i njegov lični papski prsten

Mantiju su nosile sve skorašnje pape, dok ferula nije jedinstvena za svakog papu - na primer, Franja nekad nosi istu koju su nosili Pavle Četvrti i Jovan Pavle Drugi.

Ali Ribarev prsten se namerno pravi posebno za svakog novog papu.

A posle njegove smrti, među mnogim ritualima koji se izvode, čekićem se uništava taj personalizovani prsten.

Ovog puta, međutim, to se neće desiti posle smrti Benedikta Šesnaestog, jer je njegov prsten napravljen 2005. godine „poništen" posle njegove ostavke iz 2013. godine.

U ono vreme prsten nije bio uništen, kako nalaže tradicija, već je bio obeležen krstom, prema tadašnjem portparolu Vatikana Federiku Lombardiju.

Benediktu Šesnaestom takođe je bilo dozvoljeno da zadrži običnu belu mantiju - mada drugačiju od one koju danas nosi papa Franja - da bi se obeležio njegov status bivšeg pape, a u kojoj je on viđan sve do smrti.

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.05.2023)