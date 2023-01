Đoković i Kirjos organizuju egzibicioni meč: Srpski i grčki teniser zakopali ratne sekire i postali prijatelji

Novak Đoković i Nik Kirjos planiraju da organizuju egzibicioni meč uoči početka Australijan opena, otkrio je Srbin. "U pregovorima smo sa Australijan openom da napravimo nešto uoči početka turnira.

Istina je, pričao sam sa Nikom (Kirjosom) i voleo bih da igram sa njim, što je prihvatio, ali da igramo u nekom skraćenom formatu. Videćemo šta će biti", rekao je Novak. Srbin je potom osvrnuo na njegov odnos sa kontroverznim Kirjosom: Novak Djokovic also wants to play a practice match with his 'new friend' Nick Kyrgios ahead of the Australian Open! 🫂🎾 #Tennis #NovakDjokovic #NickKyrgios #Djokovic #AustralianOpen pic.twitter.com/K6pX2Ebxkm — Khel Now (@KhelNow)