U Srbiji sutra uglavnom suvo, najviša temperatura od 10 stepeni do 15

U Srbiji će sutra pre podne uglavnom biti umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz slabu kratkotrajnu kišu ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će posle podne u svim krajevima biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku zemlje povremeno i jak. Najniža temperatura biće od nula stepeni na krajnjem jugu Srbije do devet u Timočkoj Krajini, a najviša od 10 stepeni do 15. U Beogradu će sutra ujutru i pre podne biti malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne pretežno sunčano, uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od tri stepena do sedam, najviša oko 12 stepeni. U Srbiji će u danima vikenda ujutru biti magle i