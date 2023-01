Danas oblaci i sunce

U Srbiji danas ujutru i pre podne iznad većeg dela zemlje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Samo na istoku i jugu pretežno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne u svim krajevima pretežno sunčano. Najniža temperatura od 0 na krajnjem jugu Srbije do 9 stepeni u Timočkoj Krajini, a najviša od 10 do 15 stepeni Vetar zapadni i severozapadni. U Beogradu ujutro i pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne pretežno sunčano. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša oko 12 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i