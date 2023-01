Uhapšen manijak u Subotici: Muškarac napao devojku na ulici, spasao je slučajni prolaznik!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, uhapsili su J.

N. T. (30) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on, početkom decembra prošle godine, na periferiji Subotice presreo jednu devojku na ulici i napao je, a kada ih je slučajni prolaznik uočio, on je pobegao. J. N. T. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu. Sudija za prethodni postupak osumnjičenom je