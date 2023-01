„Pozivam sve srpstvo na božićnu i duhovnu sabornost“: Vučić ugostio decu iz Slovenije /video/

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u Beogradu, na Badnji dan, decu srpske nacionalnosti iz Slovenije, koja borave u poseti Beogradu povodom božićnih praznika i poručio da će se danas i sutra moliti za mir i opstanak našeg naroda i pozvao celokupno srpstvo na božićnu i duhovnu sabornost.

"Za mene je važno da u ne lakim trenucima za čovečanstvo i Evropu pozovem sve srpstvo na božićnu i duhovnu sabornost", rekao je Vučić. On je zahvalio svima koji se bore za opstanak srpskog imena i van Srbije. On je kazao da ta deca vole Sloveniju, ali i Srbiju i srpski narod i da se nisu nikada odrekla svog roda. "Kao i svi oni koji danas čestitaju Božić, od Gorana Dragića do Raše Nestorovića, bez obzira odakle su otišli u Sloveniju. Nikada se nisu stideli