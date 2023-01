Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Lejkersima

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu ekipu Los Anđeles lejkersa sa 122:109, a srpski igrač Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl učinak u pobedničkom timu.

Denver je od sredine prve četvrtine konstantno bio u vođstvu, a Lejkersi su samo za trenutak u završnici treće četvrtine smanjili razliku na pet poena (76:71). Domaći tim je potom odličnom igrom u poslednja četiri minuta treće deonice otišao na plus 15 i do kraja bez većih problema došao do treće vezane pobede u NBA ligi. Denver je do pobede vodio Džamal Marej sa 34 poena, uz sedam skokova, Kentavijus Koldvel-Poup je postigao 16 poena, dok je poen manje dodao Brus