Oglasio se Kampaco: Ostajem u Crvenoj zvedi

Košarkaš Crvene zvezde Argentinac Fakundo Kampaco saopštio je danas da nema nameru da napusti redove srpskog i regionalnog šampiona. „Ostajem u Crvenoj zvezdi! Ostajem u klubu, sa saigračima, sa našim navijačima i u ovom gradu.

Idemo zajedno u nove pobede. Napred Crvena zvezda!”, napisao je Kampaco na svom Tviter nalogu, javlja Tanjug. Kampaco je 19. decembra potpisao ugovor sa „crveno-belima” do juna 2024. godine. On je igrao za Crvenu zvezdu u regionalnoj ABA ligi. Međutim, argentinski košarkaš ne može da igra za „crveno-bele” u Evroligi do 28. februara. Evroliga je pre nekoliko dana kaznila Crvenu zvezdu zbog kršenja pravila o „finansijskoj stabilnosti i fer-pleju”, zbog čega