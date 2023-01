Lajčak sa Eskobarom: Zacrtani sledeći koraci u dijalogu

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak objavio je na svom Tviter nalogu da se sastao sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Gabrijelom Eskobarom i da su „zacrtali sledeće korake u dijalogu“. „Zacrtao sledeće korake u Dijalogu sa mojim US kolegom i prijateljem DAS Eskobarom.

Radujemo se nastavku naše veoma bliske saradnje u 2023.“, napisao je Lajčak na svom Tviteru, ali nije precizirao o kakvim daljim koracima je reč. Mapped out next steps in the Dialogue with my 🇺🇸 colleague and friend DAS Escobar. Looking forward to continuing our very close cooperation in 2023. pic.twitter.com/20PrJzvjHg — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) January 10, 2023 Lajčak se ranije večeras sastao sa Oliverom Varheljijem, evropskim komesarom za proširenje i