Vučić: Očekujem "veliku četvorku" do Svetog Jovana

Prilikom obilaska gradilišta na deonici auto-puta "Miloš Veliki", predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će do 20. januara, odnosno do Svetog Jovana, primiti izaslanike međunarodne zajednice za dijalog Beograda i Prištine, odnosno kako je rekao, "veliku četvorku".

Aleksandar Vučić je posle obilaska deonice puta Novi Beograd – Surčin, na pitanje novinara kako komentariše izjavu potpredsednika vlade privremenih institucija u Prištini Besnika Bisljimija, koji je najavio kažnjavanje posle 31. marta za one koji ne preregistruju vozila, rekao da Bisljimi očito nije čitao o čemu se neko drugi dogovarao. "Ili najavljuje novu akciju. Ne mislim da imaju način da rade to, inače bi sklonili barikade. To je taktika u kojoj treba da