Eksplodirao gasovod koji povezuje Litvaniju sa Letonijom

MOSKVA - Izvršni direktor Amber Grida, kompanije koja je zadužena za transport gasa iz Litvanije, Nemunas Biknijus, saopštio je danas da nema neposrednih dokaza da je eksplozija na gasovodu koji povezuje Litvaniju i Letoniju posledica napada.

Prema početnoj proceni ne vidimo da je napad uzrok eksplozije, ali istraga ce obuhvatiti sve moguce opcije, rekao je Biknijus na konferenciji za novinare, prenosi Rojters. Požar koji je izbio nakon eksplozije ugašen je i transport gasa do Letonije ponovo je uspostavljen. Na snimku koji je objavila litvanska javna televizija LRT vidi se da se da je na mestu eksplozije u okrugu Panevežis u severnoj Litvaniji došlo do požara. Plamen se uzdizao do oko 50 metara u