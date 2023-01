Pooštrene mere u Smederevu zbog malih boginja: Dr Ana Banko upozorava: Imaćemo još slučajeva, ozbiljne komplikacije i za decu i za odrasle

Zbog potvrđenih prvih slučajeva malih boginja, Zavod za javno zdravlje Požarevac prijavio je epidemiju u Smederevu, a Institut "Batut" pooštrio mere nadzora.

Profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Ana Banko rekla je za RTS da će u Srbiji sigurno biti zabeležen veći broj slučajeva, pošto je broj imunizovanih mali, a da su najugroženija deca do pete godine starosti. Virusolog Instituta za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu profesorka Ana Banko rekla je za RTS da patogeni, koji nisu eliminisani, uvek strpljivo čekaju svoju priliku. - Za sve one patogene koji nisu eliminisani, a samo je to slučaj sa