Desetoro uhapšeno zbog napada na Ilidži, turnir nastavljen bez incidenata

Zbog napada na roditelje mladih fudbalera iz Beograda na Ilidži, do sada je uhapšeno deset osoba. Turnir je danas nastavljen bez incidenata, a roditelji bodre svoju decu sa tribina. Juče se dogodio još jedan, odvojeni incident, kada su mladi igrači iz Splita skandirali "Ubij, ubij Srbina". Njihov tim je isključen sa takmičenja.

Ambasador Đorđević za RTS: Deset osoba uhapšeno do sada Ukupno deset osoba do sada je uhapšeno zbog incidenta na Ilidži. "Najnovije informacije su da je osam osoba lišeno slobode, a pre deset minuta sam se čuo sa komesarom policije u Sarajevu gospodinom Selimovićem – uhapšene su još dve osobe kojih nema na snimku, ali koje su navodno učestvovale u događaju tako što su podstrekivale ovih osam lica da rade to što su radile", kaže za RTS ambasador Srbije u Bosni i