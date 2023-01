Beker: Šteta zbog odustajanja Kirjosa

Nik Kirjos je rastužio navijače na Australijan openu objavom da se neće takmičiti zbog povrede kolena.

Vest je iznenadila mnoge, pa i bivšeg broja jedan i nekadašnjeg šampiona Australijan opena, Nemca Borisa Bekera. On je u razgovoru za Eurosport rekao da nije očekivao da se tako nešto dogodi. "Nije mi ličilo da će biti tako posle petka, kada je igrao onu egzibiciju sa Novakom Đokovićem. O povredama je pričao ranije, ali o članku, ne o kolenu. Ipak, to što Kirjos kaže i ono što radi su dve različite stvari. U svakom slučaju, to je teško progutati kada ne možeš da