Vučić o Vagneru na prostoru Srbije: To je notorna laž

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je večeras navode da se pripadnici plaćeničke grupe Vagner nalaze u Srbiji i da na prostoru naše države jačaju svoj uticaj.

- To je notorna laž! Mi smo primili svakog čoveka iz Ruske Federacije, njihov jezik je ovde prihvaćen. Sve države su se usaglasile sa 35 deklaracija protiv Rusije, sve osim Srbije. Ali nije fer da zovu bilo koga u Vagner. Srpski zakon zabranjuje Srbima da ratuju na prostoru Rusije i Ukrajine. To je jedan pametan zakon, jer smo izgubili puno ljudi tokom ratova - rekao je Vučić. - A što to radite Srbiji? A što zovete iz "Vagnera" bilo koga iz Srbije kada znate da je