Ograničenje. Putin upozorava: "Šta će biti kod nas?"

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je potrebno kontrolisati obim izvoza žita iz zemlje jer su neophodne stabilne rezerve na domaćem tržištu.

"Ne treba dozvoliti da se sve iznese u inostranstvo. Uprkos svim logističkim ograničenjima koja se odnose i na transport i osiguranje, izvoz će krenuti da se povećava. I već je došlo do toga. Stoga su nam potrebne rezerve", rekao je Putin. On je ujedno skrenuo pažnju na to da je "nemoguće prognozirati rezultate rada poljoprivrede u 2023. godini". "Pogledajte šta se dešava: u Evropi je toplo, a u Turkmenistanu je minus 25, danas sam razgovarao sa predsednikom te