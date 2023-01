Vujović pregažen od "svojih", Portugalci i Brazilci dodatno "zakuvali"

Počela je druga faza Svetskog prvenstva u rukometu, a težak poraz doživela je selekcija koju predvodi Veselin Vujović.

Proslavljeni jugoslovenski rukometaš sada je na kormilu selekcije Irana koju je deklasirala reprezentacija Slovenije rezultatom 38:21 (20:9). Vujović je bio selektor Slovenije, ali mu to nije pomoglo i doživeo je potpuni debakl još u prvom poluvremenu kada je razlika već išla do +11. Kasnije je bilo i +19, jer su Slovenci zaista igrali u petoj brzini do samog kraja. Najefikasniji je bio Mahuc sa šest golova, dok su po pet imali Čehte, Janc i Vlah. U poraženom