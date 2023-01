RHMZ upozorio na obilne padavine danas i sutra na jugu i jugozapadu Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se večeras i tokom noći, kao i sutra ujutru, na jugozapadu Srbije i zapadu Kosova očekuje inteziviranje padavina.

Očekuje se novih 20 do 60 milimetara kiše, na severu Crne Gore i oko 80 milimetara.Sutra na području Kosova, a posle podne i jugoistočne i istočne Srbije očekuju se obilne padavine, od 20 do 50 milimetara za 24 sata. U petak i subotu u brdsko-planinskim predelima južnije od Save i Dunava sledi formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 30 centimetara, naročito u planinskim predelima, dok će se u delovima Vojvodine, u Beogradu i Pomoravlju formirati