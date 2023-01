Vučić danas nastavlja učešće na WEF-u, sastaje se sa Lajčakom

DAVOS - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće učešće na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu i prvo će se sastati sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Vučić će zatim biti na okupljanju svetskih ekonomskih lidera (Informal Gathering of World Economic Leaders) i učestvovati u diskusiji na temu How to Restart Global Cooperation. Predsednik Srbije će imati, u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu i sastanak sa premijerom Gruzije Iraklijem Garibašvilijem. Zatim će se Vučić sastati i sa najvećim kompanijama iz Republike Koreje, nakon čega će biti na prijemu u organizaciji Privredne komore Republike Koreje (World