Na zapadu Srbije izlila se reka, poplavljeno 40 kuća

Direktor Javnog preduzeća "Srbijavode" Goran Puzović izjavio je 18. januara da se zbog obilnih padavina u Sjenici na zapadu Srbije izlila reka Grabovica, koja je poplavila 40 kuća.

On je za javni servis RTS rekao da se kuće nalaze u "nebranjenom delu", te da se brzo reagovalo, i da se voda vraća u korito. On je najavio da će biti uvedena vanredna odbrana od poplava Lima, jer se očekuje rast vodostaja na toj reci. "Nije bilo većih padavina u Novom Pazaru, a imamo blagi porast vodostaja u Raškoj. Ibar očekujemo da raste do subote, a odbrana (od poplava) je prvenstveno na Limu i pritokama", rekao je Puzović. Od ponoći do sada je za 70