Upozorenje RHMZ! Velika količina padavina u ovim delovima Srbije: U planinskim predelima i sneg!

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio da se danas na jugozapadu Srbije i zapadu Kosova očekuje još 20 do 60 milimetara kiše, dok će u ostalim krajevima Srbije znatno manja količina padavina.

U Srbiji će danas vreme biti oblačno, mestimično s kišom, a na jugu i jugoistoku i sa pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će na visokim planinama padati sneg. Najviše padavina očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku, i do 60 milimetara za 24 sata, na jugozapadu od 10 do 25 milimetara, u ostalim krajevima manje. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u Banatu i na planinama povremeno jak, a tokom dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni.