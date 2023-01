Uživo Đoković - Kuako: Francuz je razljutio Novaka, Srbin ponovo dominira, lako je osvojio set!

Novak Đoković igra protiv Enca Kuakoa u drugom kolu Australijan opena.

Novak Đoković igra protiv Enca Kuakoa u drugom kolu Australijan opena. Novak Đoković nastavlja put ka tituli na Australijan openu. Prvu prepreku jep preskočio, vreme je za drugu. Rival u Melburnu biće mu Enco Kuako (Francuska). Trenutno 191. teniser sveta i igrač protiv koga do sada u karijeri nikada nije igrao. Jasno je da je srpski as apsolutni favorit u ovom duelu, to sada treba da dokaže i na terenu. Ono što navijače više brine jeste povreda zadnje lože i svi