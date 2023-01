Lajčak nakon tri sata s Kurtijem: Očekivao sam više

Priština -- Specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak izjavio je danas da sastanak sa premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem nije bio lak.

Lajčak je rekao i da je od Kurtija očekivao više razumevanja za predlog EU za normalizaciju odnosa sa Beogradom. On je nakon sastanka koji je trajao skoro tri sata istakao da je to bio otvoren i iskren sastanak, prenosi Reporteri. "Očekivali smo više razumevanja za predlog EU za normalizaciju odnosa i mogućnosti koje on nudi", rekao je Lajčak. On je dodao da su i dalje na pola puta kao i da se neće zaustaviti dok ne dodju do cilja. "Svrha sastanka sa Kurtijem bio