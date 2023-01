Uživo Novak Đoković - Grigor Dimitrov: Odmah brejk na startu!

Pratite uživo meč Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova u trećem kolu Australijan opena.

Pratite uživo meč Novaka Đokovića i Grigora Dimitrova u trećem kolu Australijan opena. Novak Đoković od devet časova po centralnomevropskom vremenu igra protiv Grigora Dimitrova za plasman u osminu finala Australijan opena. Do sada ga je na turniru najviše mučila povreda zadnje lože, a na treningu koji je odradio na "Rod Lejveru" uoči početka meča, opet je nosio bandažu. Podsetimo, Novak Đoković i Grigor Dimitrov su se do sada sastajali deset puta, a srpski as ima