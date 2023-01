Sutra toplije: Spremite kišobrane

U Srbiji će sutra biti oblačno i malo toplije vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru po kotlinama i pored reka ponegde će biti magle i niske oblačnosti, a od sredine dana veća količina padavina od 15 do 30 mm za 24 sata očekuje se na jugozapadu i jugu zemlje. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, najviša dnevna od 6 do 12. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području jak, istočni i jugoistočni. U Beogradu oblačno, vetrovito, popodne i uveče povremeno s kišom. Najniža temperatura od 2 do 4, najviša oko 8 stpeni